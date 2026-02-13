Протоиерей Дионисий объяснил прихожанину, грешно ли носить маску во время болезни

Верующий обратился к священнослужителю с вопросом о медицинской маске. Мужчина заболел и переживал, не станет ли грехом ношение средства защиты в присутствии родных, а также нужно ли ему вовсе уходить в изоляцию. Разъяснения протоиерея Дионисия опубликовал православный портал «Азбука».

Священник подчеркнул, что использование маски относится исключительно к области медицины, а не богословия. По его словам, подобные действия не могут считаться греховными. Напротив, стремление оградить близких от заражения является прямым воплощением христианской любви к окружающим. Священнослужитель рекомендовал прихожанину спокойно обсудить с домочадцами разумные способы защиты, отталкиваясь от искренней заботы об их здоровье.

Ранее аналогичную позицию уже формулировал Священный Синод. В 2020 году церковное руководство выпустило инструкцию, предписывающую пастве выполнять санитарные требования властей. В документе указывалось, что сохранение телесного здравия как собственного, так и чужих людей, входит в нравственные обязанности православного человека. При этом соблюдение предписаний врачей не означает отказа от веры в Божественный Промысел.

