Священник упрекнул россиян в неумении жить и выстраивать общение

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Береговой сделал заявление о проблемах современного российского общества. Его слова приводит «Радио Sputnik» в телеграм-канале.

По мнению священнослужителя, главная беда современного человека заключается в том, что он разучился жить и общаться с другими людьми.

Береговой отметил, что прихожан в храме сегодня гораздо чаще волнует не вопрос спасения души, а сугубо бытовые проблемы, в частности то, как ужиться с близкими родственниками.

Священник констатировал, что люди совершенно не умеют выстраивать коммуникацию с окружающими. Причину такого положения дел он видит в недостатке воспитания и образования. По его словам, родители не научили своих детей жить, а школа не дала им основ общения.

Представитель РПЦ дал неутешительную оценку современному состоянию общества. Он заявил, что сегодня каждый первый человек является интровертом, а каждый второй — страдает от неврастении.

Ранее протоиерей РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев раскритиковал россиян за жадность и занятость «ненужными вопросами».