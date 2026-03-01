В России вступили в силу обновленные программы обучения водителей

С 1 марта 2026 года в России начали действовать новые примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств разных категорий и подкатегорий. Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ подписал глава ведомства Сергей Кравцов. Документ рассчитан на применение до 1 марта 2032 года, ознакомилось ТАСС .

Одним из ключевых изменений стало увеличение объема практического обучения для самой востребованной категории B. Количество обязательных часов вождения в реальных дорожных условиях выросло с 38 до 42. В результате общий объем практических занятий теперь составляет 58 часов для автомобилей с механической коробкой передач и 56 часов — для машин с автоматической трансмиссией.

Новые правила также предусматривают возможность дистанционного изучения теории. Автошколы получили право проводить занятия онлайн при использовании специализированных цифровых платформ, позволяющих контролировать посещаемость и успеваемость слушателей. При этом очная форма обучения сохраняется и остается доступной для учащихся.

Расширены и площадки для подготовки водителей отдельных категорий. Будущие водители грузового и пассажирского транспорта, а также кандидаты на получение прав категории B для работы в такси теперь смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в профильных организациях — например, в транспортных компаниях или таксопарках.

Учебные программы были дополнительно обновлены с учетом современных дорожных условий. В теоретическую часть включены темы, связанные с опасным вождением, взаимодействием с пользователями средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, а также использованием электронных документов. Раздел оказания первой помощи при ДТП приведен в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того, для водителей, уже имеющих водительское удостоверение и планирующих открыть новую категорию, введены сокращенные программы переподготовки. Теперь им не потребуется заново проходить полный курс правил дорожного движения — обучение будет сосредоточено на дополнительных навыках, необходимых для управления новым видом транспорта.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начнут действовать новые штрафы для бизнеса и водителей.