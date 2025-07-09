Милонов объяснил резкие слова Ткачева о женщинах его украинским прошлым

Милонов объяснил резкую риторику протоиерея Ткачева в адрес женщин его жизнью на Украине и отметил, что в Петербурге так не говорят. Об этом сообщил NEWS.RU.

Резонансные слова протоиерея Андрея Ткачева о женщинах вызвали реакцию среди политиков. Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что столь жесткая форма высказываний может быть связана с украинским происхождением священнослужителя. По мнению депутата, аналогичные мысли можно донести до аудитории, используя более мягкий тон.

Милонов отметил, что ему сложно понять логику подобных заявлений. Он обратил внимание на разницу между тем, как высказываются священники, выросшие в Петербурге, и тем, как это делает Ткачев. По его словам, в северной столице священнослужителям не свойственно прибегать к подобной риторике.

При этом депутат подчеркнул, что не намерен осуждать священника — оценку его словам, по мнению Милонова, должно давать духовное руководство.

Ранее сообщалось о том, что протоиерей Ткачев назвал женщин дохлыми и трусливыми бабами за нежелание рожать.