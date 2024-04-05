Процедуру оформления социального обслуживания упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили услугу по оформлению социального обслуживания, которая позволяет оформить обслуживание на дому, в полустационаре, направление в интернат и не только, сообщает Министерство социального развития Московской области. Соцуслуги в регионе каждый год получают более 100 тысяч жителей.