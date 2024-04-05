Процедуру оформления социального обслуживания упростили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье упростили услугу по оформлению социального обслуживания, которая позволяет оформить обслуживание на дому, в полустационаре, направление в интернат и не только, сообщает Министерство социального развития Московской области. Соцуслуги в регионе каждый год получают более 100 тысяч жителей.
«Теперь оформление всех документов стало проще. Сейчас для жителя доступен выбор учреждений и поставщиков, также центр Ясенки для бойцов, а все сведения о здоровье запрашиваются автоматически», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
По ее словам, теперь жителям не придется загружать лишние документы. Подать заявление на получение услуги можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.