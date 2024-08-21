Протухшими и просроченными блюдами кормят посетителей в популярной сети кофеен
SHOT: «Шоколадница» кормит посетителей просроченными блюдами
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Журналист обнаружил в заведении популярной сети кофеен «Шоколадница» просроченные блюда и перебитые сроки годности на продуктах, сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.
Проверка пришла в одно из заведений сети с не самым низким ценником. Там были обнаружены просроченные блюда и полуфабрикаты, которые сотрудники заведения пытались выдать за свежие.
Как утверждает «тайный агент», проникший в заведение, некоторые блюда, от которых отказались предыдущие гости, могут полдня «ждать» на кухне следующих посетителей, которые их закажут. Сотрудники кофейни просто прикроют несовершенства шоколадом и кокосовой стружкой.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылась новая кофейня.