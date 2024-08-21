Протухшими и просроченными блюдами кормят посетителей в популярной сети кофеен

Журналист обнаружил в заведении популярной сети кофеен «Шоколадница» просроченные блюда и перебитые сроки годности на продуктах, сообщил Telegram-канал SHOT Проверка.

Проверка пришла в одно из заведений сети с не самым низким ценником. Там были обнаружены просроченные блюда и полуфабрикаты, которые сотрудники заведения пытались выдать за свежие.

Как утверждает «тайный агент», проникший в заведение, некоторые блюда, от которых отказались предыдущие гости, могут полдня «ждать» на кухне следующих посетителей, которые их закажут. Сотрудники кофейни просто прикроют несовершенства шоколадом и кокосовой стружкой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылась новая кофейня.