«Провались под лед»: что известно о новом опасном флешмобе подростков и как их защитить

Минимум четыре трагических случая после выхода на лед детей зафиксировали в России с марта 2025 года. По мнению психолога Сергея Королькова, которым он поделился в интервью интернет-изданию REGIONS, игры на замерзшем водоеме стали своеобразным флешмобом среди подростков.

За последнее время в Московской области произошло несколько случаев, когда несовершеннолетние оказывались в воде после выхода на лед и не могли самостоятельно выбраться.

Как отметил Корольков, такой жуткой тенденции есть объяснение. По словам психолога, дети очень часто пытаются доказать свою значимость среди сверстников, и выход на лед в их понимании является «хорошим» способом продемонстрировать свою уникальность.

«Во-вторых, они обычно делают это в компании. Включается стадный инстинкт, и возможная ответственность «делится на всех», и появляется мысль, что в случае беды друзья смогут прийти на помощь. Но это не всегда так», — сказал Корольков.

Также, по словам эксперта, в подростковом возрасте включается так называемый подростковый протест, при котором дети пытаются нарушать правила, идти «против системы», демонстрируя свою независимость.

Наконец, отметил Корольков, стремление быть популярными и привлечь к себе внимание в соцсетях тоже может быть причиной таких флешмобов.

«Ведь можно записать «крутой ролик» для медиаплатформ, набрать кучу лайков и показать не только одноклассникам, но и всему миру, какой ты «молодец», — добавил Корольков.

Психолог порекомендовал родителям обратить внимание на открытое обсуждение рисков, связанных с опасными играми на льду. Он подчеркнул, что при разговоре на эту тему с детьми следует общаться мягко, корректно объясняя последствия таких игр, которые могут закончиться летальным исходом.

МЧС России также предупреждает об опасности нахождения на льду в весенний период, так как его толщина может не выдержать вес даже животного.

Ранее сообщалось, что специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» выявили опасную толщину льда на 29 водных объектах Подмосковья.