Провалившая гендерный тест боксерша Халиф упомянула в иске о преследовании Маска и Роулинг

Иман Халиф, боксерша из Алжира, которая победила в Олимпиаде после провала гендерного теста, подала жалобу по поводу интернет-ненависти. Среди тех, кто подвергал ее травле, якобы были Илон Маск и Джоан Роулинг. Об этом сообщило издание Variety.

Жалоба со стороны Иман Халиф была отправлена в прокуратуру Парижа еще в пятницу, 9 августа. В ней содержался иск против социальной сети Х, в которой проводилась травля спортсменки, за год до олимпийских игр провалившей гендерный тест. Неизвестные лица оскорбляли спортсменку, пользуясь псевдонимами.

«В иске среди прочих названы Джоан Роулинг и Илон Маск. Трамп тоже написал пост, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования», - указал Набиль Буди, адвокат Халиф.

Ранее появилось сообщение о следующем спортивном мероприятии в Париже, Паралимпийских играх. По последним данным, до них уже допустили 85 россиян, еще по семи спортсменам решение пока не принято.