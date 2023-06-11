«Проверено многими»: экстрасенс рассказала, какой ритуал поможет успешно сдать экзамены

Одна из самых известных примет, притягивающих удачу на сдаче экзаменов, призывает обязательно положить в ботинок монету.

Знаменитый экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина рассказала, действительно ли монета в обуви может помочь успешно сдать экзамен.

«Вообще, это достаточно старый студенческий обряд. Его совершали еще во времена наших бабушек и дедушек. Я и сама когда-то экзамены сдавала и так делала. Действительно не помню ни одного человека, кто с монетой не сдал», – заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы издания, секрет успеха заключается в пятирублевой монете, так как именно она притягивает удачу.

«Пятирублевая монетка хорошо помогает. Вообще, цифра «5» - это успех, благополучие, новый путь в жизни. Поэтому данный обряд, ритуал и работает именно так. Это проверено многими людьми», – пояснила Мишина.

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