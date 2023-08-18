Проверить свое здоровье можно будет в парках Московской области в эти выходные

Жители Московской области смогут проверить свое здоровье в рамках акции в 25 парках региона в эти выходные, сообщили в областном Минздраве. Выездные бригады врачей будут работать в Балашихе, Клину, Коломне, Пушкино и других округах.

«Уже более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — отметила Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

Напомним, что с собой на медицинское обследование нужно взять паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет найти в своем личном кабинете на региональном портале «Госуслуг».

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