Проверяйте паспорт, соцсети и судимости: как случайно не сдать квартиру потенциальным преступникам

Аренда недвижимости дело тонкое и каждая деталь может сыграть очень большую роль в успехе или напротив, привести сделку к провалу. Если собственник квартиры решает самостоятельно сдать ее, без помощи агента, ему необходимо вооружиться несколькими правилами.

Во-первых, не стоит доверять чужому человеку на слово. Проверка документов и расспросы – это не занудство, а необходимость. Подлинность паспорта можно проверить на сайте МВД, отсутствие действующей судимости на сайте Федеральной службы судебных приставов.

«Расспрашивая претендентов об их возможностях всегда необходимо быть тактичным и предварительно уточнять, готовы ли они ответить на вопросы, немного личного характера. Также следует объяснить, что вас это интересует исключительно в качестве составления образа, ведь по факту вы пускаете в собственную квартиру чужих людей», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Чтобы потенциальные квартиранты не сбежали с первого же вопроса, познакомьтесь с их социальными сетями. Многие вопросы отпадут сами собой. И помните, что отказываться от любого документального оформления сделки – большая ошибка. Этот документ может предотвратить конфликт и даст ясность в дальнейших отношениях.

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