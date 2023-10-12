Проверка подготовки перевозчиков к зиме пройдет в Московской области

Минтранс Московской области поручил всем перевозчикам региона подготовить к эксплуатации в зимний период автомобили такси и автобусы в связи с понижением температуры, сообщили в пресс-службе ведомства. После этого сотрудники УРАТК и Госавтоинспекции Подмосковья проведут профилактические мероприятия по выявлению нарушителей.