Проверка СК началась в Кузбассе после обрушения потолка на женщину и ребенка
Обрушение потолка на мать с ребенком на почте привело к доследственной проверке
Фото: [Медиасток.рф]
Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка на посетителей отделения почты в Киселевске Кемеровской области. Об этом пишет VSE42.Ru.
Доследственная проверка начала в Кузбассе по факту оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Правоохранители проведут необходимые действия в отделении почты, где на мать и пятилетнего ребенка рухнул потолок.
СК назначил комплекс мероприятий, которые помогут выяснить все детали случившегося и дать правовую оценку инциденту.
Как напоминает сибирское издание, инцидент произошел накануне в Киселевске в районе 12-й шахты. У пострадавших диагностировали ушибы шеи и головы.
Ранее сообщалось, что в Приморье обрушился мост во время проезда фуры.