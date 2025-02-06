Проверка СК началась в Кузбассе после обрушения потолка на женщину и ребенка

Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка на посетителей отделения почты в Киселевске Кемеровской области. Об этом пишет VSE42.Ru .

Доследственная проверка начала в Кузбассе по факту оказания услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Правоохранители проведут необходимые действия в отделении почты, где на мать и пятилетнего ребенка рухнул потолок.

СК назначил комплекс мероприятий, которые помогут выяснить все детали случившегося и дать правовую оценку инциденту.

Как напоминает сибирское издание, инцидент произошел накануне в Киселевске в районе 12-й шахты. У пострадавших диагностировали ушибы шеи и головы.

Ранее сообщалось, что в Приморье обрушился мост во время проезда фуры.