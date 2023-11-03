«Проверка точно не будет лишней»: раскрыта правда о возможном тестировании депутатов Госдумы на знание Конституции

Депутатов Госдумы РФ ждет серьезная проверка на знание основного закона страны, об этом сообщает Mash . По информации издания, тестирование решили провести из-за некоторых заявлений народных избранников, которые противоречат Конституции страны.

Парламентариям, предположительно, предложат ответить на 10 вопросов. Пример одного из них: «Кто является главнокомандующим ВС РФ?». Время для ответа на каждый вопрос — минута. Те, кто справится, получат ценные подарки и призы. Что ждет «двоечников» — неизвестно.

Мы решили спросить депутатов Государственной Думы, получили ли они уже вопросы теста и считают ли они эту проверку хорошей идеей.



По словам члена комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских, тест на знание главного закона страны ему не приходил, однако саму идею он нашел стоящей.

«Вот что касается меня, то я пока никакие вопросы не получал, но такая проверка точно не будет лишней. У нас любой гражданин согласно действующему законодательству может избираться, выдвигать свою кандидатуру. Конечно, проверить, а знает ли он государственное устройство, знает ли конституцию — очень важно», — рассказал Альшевских интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, депутат должен знать элементарные вещи, касающиеся его работы. К тому же, по словам собеседника, это очень интересно — проверить себя.



Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб уверена, что сообщение об этой проверке — фейк.

«Мне кажется, что это фейк, потому что я не знаю ни одного коллеги, кто не знал бы, что президент является верховным главнокомандующим. Конституция — это основной закон государства, тем более, депутаты приняли огромное участие в его изменении, в том числе по вопросам социально-значимого характера. Даже не представляю себе, кто из депутатов может не знать главного законы страны», — заявила Бессараб.

Ранее мы рассказывали, что в Госдуме предложили запретить проводить аборты в частных клиниках.