проверке родства при переводах на карту

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ему неизвестны случаи, когда банки требовали подтверждения родственных связей при переводе крупных сумм. Об этом он сообщил изданию «Подъем» .

По словам депутата, кредитные организации действительно регулярно усиливают меры против мошенничества. Банки используют инструменты, предусмотренные законодательством, и внедряют новые подходы на основе накопленного практического опыта.

Аксаков отметил, что при подозрительных операциях банки могут уточнять информацию, чтобы убедиться, что средства не направляются злоумышленникам. При этом он подчеркнул, что не сталкивался с практикой обязательной проверки родства между отправителем и получателем средств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые банки якобы блокируют крупные переводы и затем связываются с клиентами для уточнения данных получателя, целей перевода и возможных родственных связей.

В публикациях не указывались конкретные кредитные организации, а также не назывались суммы переводов, при которых могут возникать подобные вопросы. Официальных разъяснений со стороны банков по этому поводу представлено не было.

