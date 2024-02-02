Проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону начались в Московской области

В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций «Центрлесхоза» к пожароопасному сезону, их проводят специалисты филиалов «Мособллес» в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства «Об организации охраны лесов от пожаров в 2024 году». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.