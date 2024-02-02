Проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону начались в Московской области
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций «Центрлесхоза» к пожароопасному сезону, их проводят специалисты филиалов «Мособллес» в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства «Об организации охраны лесов от пожаров в 2024 году». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Особое внимание уделяется укомплектованности штата лесопожарных формирований и готовности техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров. Цель мероприятий — подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В ведомстве отметили, что оперативный обмен информацией и постоянный контроль за обстановкой на территории достигается благодаря функционированию региональной диспетчерской службы комитета (РДС), интегрированной с Системой-112.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.