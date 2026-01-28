Проводник поезда до Москвы выставил подростка на мороз в 150 км от лицея

В Забайкальском крае начаты проверки после инцидента с несовершеннолетним пассажиром поезда Владивосток — Москва. Подросток, пропустивший свою станцию назначения Шилка, был высажен проводником на станции Карымская, что в 151 километре от необходимого пункта. Ситуация усугубилась неблагоприятными погодными условиями. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-медиа» .

Практическим следствием происшествия стало возбуждение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для принятия дальнейшего процессуального решения.

«Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком. До сих пор не понимаю, как можно так безответственно относиться к своей работе и пассажирам!» — рассказала СМИ мать студента.

Параллельно свою проверку начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, сосредоточившись на аспекте защиты прав пассажиров. В надзорном ведомстве уточнили, что проводник высадил подростка в морозную погоду, не удостоверившись, есть ли у него средства на покупку нового билета и возможность добраться до вокзала. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что волгоградцам выслали астрономический счет за тепло.