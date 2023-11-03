«Провокация, проверка власти»: выяснилось, почему Пугачева вернулась в РФ без Галкина*

Алла Пугачева вернулась в Россию. Звезду заметили на пограничном переходе в Псковской области. Затем она отправилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

О причинах возвращения Примадонны остается только догадываться. По сообщениям различных СМИ, Пугачева якобы приехала решить вопрос с недвижимостью. Но то, что она приехала одна — без мужа и детей — спровоцировало волну слухов о скором разводе звездной четы.

Могла ли Пугачева приехать на Родину, потому что устала от семейной жизни, мы решили выяснить у психолога Полины Токаревой. Она уверена, что ее приезд не связан с отношениями в семье.

«Мне кажется, что это больше провокация, проверка нашей власти на лояльность к предателям. А также она приехала с целью посмотреть, какой общественный резонанс вызовет ее возвращение», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В возрасте Аллы Борисовны уже тяжело скитаться по свету, продолжила эксперт. Хотеть вернуться домой — это естественное желание любого человека.

«Судя по ее виду, можно сделать вывод, что это уже поживший и многое повидавший человек. Если бы она предполагала, что ей может в России что-то угрожать, то она бы не вернулась. Конечно, чувствуется ее усталость, ей уже тяжело даются эти перелеты-переезды», — добавила психолог.

Токарева отметила, что личная жизнь Пугачевой уже давно перестала быть яркой и насыщенной.

«Скорее всего, ее отношения с Галкиным* уже давно стали отношениями коллег, единомышленников, товарищей, но уже точно не любовников. Вряд ли стоит ожидать каких-то громких семейных скандалов», — заключила собеседница издания.

Ранее Барецкий рассказал, зачем Пугачева вернулась в Россию.

*признан иноагентом в РФ