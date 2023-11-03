«Разведется и будет жить со мной»: скандально известный шоумен рассказал, зачем Пугачева вернулась в Россию

Сбежавшая из России в Израиль Алла Пугачева вернулась на Родину, о чем со вчерашнего вечера трубят все СМИ. Сначала ее заметили на погранпереходе в Псковской области, а затем у замка в подмосковной деревне Грязь.

Скандально известный шоумен и звезда 90-х Стас Барецкий ранее заявлял, что якобы приобрел эту недвижимость. У него были грандиозные планы по открытию там морга и крематория, затем он собирался запустить электричку из Москвы прямо к замку Пугачевой и организовать туда туры с проживанием.

По словам эпатажного артиста, в какой-то момент Максим Галкин*, муж прославленной российской певицы, перестал выходить с ним на связь по поводу подписания бумаг.

Теперь же, когда Пугачева приехала в Россию, Барецкий заявил, что уже видел ее лично. По его словам, артистка вернулась навсегда.

«Встречался с ней недавно. Она вернулась, чтобы жить здесь, я на это повлиял — уговорил ее. Мы пока дали ей добро пожить в замке, но Алла Борисовна просит прервать сделку по покупке. Она хочет нам вернуть залог за него, но мы с партнерами еще обдумываем этот вопрос — пойти ли навстречу. Возможно, заберем половину суммы, которую уже выплатили, и уступим Пугачевой замок обратно — человеку же надо где-то жить», — отметил Барецкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как заявил шоумен, Пугачева уже «не будет никуда уезжать, а вот ее супруг Максим Галкин*, видимо, уже не вернется».

«За время сделки по недвижимости у нас возникли тесные отношения. Я надеюсь, что она разведется в скором времени и будет жить со мной. Ей нужен нормальный мужчина, а не юморист. Мы с ней уже обсуждали это, но подробностей пока раскрыть не могу. Не люблю выставлять личную жизнь напоказ», — заключил собеседник.

Ранее Стас Барецкий заявлял, что хочет запустить электричку из Москвы к замку Пугачевой.

*признан иноагентом в РФ