«Проворачивают грязные дела»: стало известно, как черные ведьмы «работают» в церквях

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему в церкви может быть небезопасно. По ее словам, черные колдуны проводят в храмах анти-ритуалы.

Как правило, большинство людей идут в церковь только тогда, когда у них что-то случается, когда нужно попросить помощи у Бога. В стоянии стресса, тревоги, горя и безумной надежды люди не замечают никого вокруг себя. И именно тогда верующие могут стать легкой добычей для черных ведьм.

«Во все времена церкви использовали черные силы, черные маги для того, чтобы совершать свои ритуалы. Конечно, ритуалы совершаются в разных местах — это и кладбища, и дома, и сады. Но мы должны понимать, что церковь — это намоленное место, очень энергоемкое, и черные ведьмы стараются выбирать именно такие места», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эзотерик раскрыла, какие ритуалы черные ведьмы проводят в местах силы.

«Есть молитва и есть анти-молитва. Например, когда молитва читается задом наперед. Или какой-то традиционный ритуал совершается в обратном порядке», — пояснила собеседница издания.

Конечно, эти ритуалы делаются не во благо, поэтому от таких людей стоит держаться подальше.

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