Провоцирует переедание и язву: выяснилось, чем может быть опасна жвачка

Все мы любили в детстве жевать жвачку и надувать из нее огромные пузыри. Многие практикуют эту привычку и во взрослом возрасте. Но насколько это полезно? Оказывается, в некоторых случаях жевательная резинка может быть даже опасна.

Чистить зубы после каждого приема пищи невозможно. Поэтому на помощь часто приходит мятная жвачка, она не только освежает дыхание, но и очищает зубы. К тому же жевание провоцирует слюноотделение. Это тоже идет нам на пользу.

«Слюна помогает нейтрализовать повышенную кислотность после еды. Это полезно для зубов. К тому же жвачка провоцирует выброс желудочного сока, что улучшает пищеварение. Именно поэтому нельзя жевать резинку на голодный желудок», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Максим Гусенцов.

Такая привычка может обернуться даже развитием язвенной болезни. Кроме того, важно выбирать жвачку без сахара и без ксилита. Сахар вреден для зубов, а ксилит провоцирует чувство голода, что вызывает переедание. В итоге это приводит как к лишнему весу, так и к нарушениям обмена веществ.

«Жевательный процесс и надувание пузырей полезно для зубов и десен, а также для височно-нижнечелюстного сустава. Но только в том случае, если у вас нет никаких заболеваний в этой области. В противном случае жвачка их лишь усугубит», - заключил эксперт.

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