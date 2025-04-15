Семья Кузьма прожила 20 лет в Португалии и Чехии, но так и не нашла обещанного европейского рая, в итоге сбежав в Россию. Об этой истории пишет KP.RU.

Европу хвалят за достопримечательности и виды, которые манят туристов и людей, мечтающих о хорошей жизни в ЕС. Однако те, кто пробыл там несколько десятков лет, знают не понаслышке, насколько там на самом деле тяжело. Один из примеров — семья Кузьма, которая успела пожить в Португалии и Чехии. Сейчас в ней воспитываются двое детей, но уже в пределах России, в подмосковном Звенигороде.

Сама пара из Закарпатья, но долгое время ездила на заработки в Европу. Трудиться приходилось тяжело и много: муж был дальнобойщиком, а она убирала дома или собирала в Чехии виноград. Всерьез украинцев и россиян, по словам хозяйки семьи, не воспринимают.

«Ах, ты украинка, понятно…» Будто я прислуга. Для них и Украина, и Россия — джунгли с дикими племенами», — пояснила собеседница для КП.

Из минусов жизни в Европе женщина назвала медицину и общую обстановку. Записаться к врачу и получить адекватную рекомендацию — целый квест. В конце могут озвучить такую стоимость, что проще перетерпеть боль. Да и профессиональная компетентность врачей оставляет вопросы.

Кроме того, по словам членов семьи, в спальных районах грязно, бегают крысы, спят бомжи и наркоманы. Обстановка, мягко говоря, не располагала для прогулок с детьми, а их воспитание и будущее для пары в приоритете. Когда стало очевидно, что в Европе не будет улучшений, семья решила уехать. Вдобавок им хотелось защитить детей от пагубного влияния пропаганды нетрадиционных ценностей. В Закарпатье возвращаться не стали из-за тотальной украинизации.

Как отмечала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 1787 человек переехали в Россию из недружественных стран всего за год по спецпрограмме по переселению соотечественников.

Ранее сообщалось, что харьковчанка сбежала с Украины после доноса в СБУ за пророссийские взгляды.