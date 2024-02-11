Проживающий в РФ отец Сырского едва сдержал эмоции при вопросе о новой должности сына

Россиянин Станислав, являющийся отцом нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отвечал на вопросы журналистов о сыне дрожащим голосом. Беседу с родителем одного из самых обсуждаемых людей публикует RT .

Родители Сырского проживают в российском городе Владимир. Журналистам было тяжело выйти на контакт с ними, но в итоге комментарий согласился дать отец военного Станислав. Его спросили, что он ощутил из-за назначения наследника на престижную военную должность на Украине. Мужчина ответил, что абсолютно равнодушен к происходящему с сыном, хотя голос его почему-то дрожал.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего», — едва сдерживая эмоции заявил RT отец Сырского.

Хотя мать главнокомандующего ВСУ отказывалась общаться с журналистами, однако она не удержалась и дала лишь одно напутствие любопытным собеседникам.

«Ехали бы вы на фронт и там бы защищали наших ребят, писали бы о них», — резко ответила женщина.

Напомним, что Александр Сырский ранее проживал в России. Он обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище. На Украину уехал в 1980-х, где обзавелся семьей, домом и построил карьеру военного.

Ранее СМИ уже сообщали о том, как родители Сырского относятся к службе сына на Украине. Однако тогда разговор об этом журналистам удалось построить лишь с женщиной, близкой к семье «Мясника». Она рассказала, что военный часто созванивается с родными, но о работе они не говорят.