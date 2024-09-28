Проживающим в Германии супругам грозит тюрьма за показ в интернете российских каналов
Фото: [pxhere.com]
37-летнего гражданина Германии и его украинскую жену могут привлечь к ответственности за трансляцию в интернете российских телеканалов.
Об этом со ссылкой на таможню ФРГ сообщает РИА Новости.
Супругов подозревают в том, что они предлагали своим клиентам посмотреть через IP TV попавшие под санкции российские телеканалы, а именно «Россия 1» и RT.
Если вина супругов будет доказана, то их ждет наказание в виде лишения свободы сроком от одного года.
Ранее сообщалось о том, что Германия планирует привлечь трудовых мигрантов из Узбекистана.