Прозрачная обувь возглавила список модных трендов весны 2026 года

Прозрачная обувь стала одним из ключевых модных направлений весеннего сезона 2026 года. Об этом « Ленте.ру » сообщила редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

По оценке эксперта, особое внимание в новом сезоне уделяется моделям с прозрачными деталями и вставками из винила. Среди заметных примеров она выделила обувь, представленную в коллекциях Loewe и Bottega Veneta, где подобные элементы стали важной частью дизайнерских решений.

Также в список актуальных моделей вошли вьетнамки, которые продолжают сохранять позиции в повседневной и городской моде. Помимо этого, в числе заметных тенденций оказались лоферы с нестандартным оформлением: популярность набирают варианты с массивной пряжкой, как у Christian Dior, а также модели с необычной формой мыска, включая решения из коллекций Maison Margiela.

Эксперты отмечают, что весной 2026 года дизайнеры делают ставку на сочетание минимализма, необычных материалов и выразительных деталей.

Ранее сообщалось, почему 40% россиян живут без заначки.