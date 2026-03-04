Прыжок в весну за сутки: погода устроит жителям Подмосковья качели с перепадом в 20°C

Жителей столичного региона предупредили об экстремальных погодных «качелях»: разница между ночными и дневными температурами в середине следующей недели может превысить 20 градусов. Метеорологи рекомендуют не спешить с уборкой теплых вещей в шкаф, так как весеннее тепло будет временным. Подробности о предстоящей погоди REGIONS рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, перестройка атмосферных процессов начнется уже в ближайшие выходные. Если в субботу, 7 марта, погода еще будет относительно мягкой, то уже к воскресенью регион начнет остывать.

Настоящий удар холода придется на начало новой рабочей недели. В ночные часы 9 и 10 марта столбики термометров в Подмосковье рухнут до отметок –11…–16 градусов, а в отдельных районах и вовсе ожидается до –18 градусов. Дневная температура также не порадует: воздух прогреется лишь до –7…–12 градусов.

Однако, словно по взмаху волшебной палочки, уже через сутки ситуация кардинально изменится. По прогнозам метеорологов, днем в среду, 11 марта, в регион ворвется плюсовая воздушная масса. Ожидается резкое потепление до +4…+5 градусов.

Таким образом, разница между ночными показателями вторника и дневными значениями среды может составить более 20 градусов, что станет одним из самых впечатляющих температурных скачков этой весны.

Как пояснил Александр Ильин, подобные кульбиты погоды — классика переходного сезона.

«К сожалению, весной от качелей никуда не деться. Резкие изменения погоды в это время года — норма, и сейчас мы как раз наблюдаем один из таких периодов», — отметил он.

Несмотря на краткосрочный прогрев в середине недели, расслабляться рано. По оценке эксперта, холодная и морозная погода будет доминировать в регионе как минимум до конца первой — начала второй декады марта. Метеорологи советуют автомобилистам и пешеходам учитывать резкие перепады при планировании дел на открытом воздухе, а также готовиться к тому, что после коротких оттепелей зима еще не раз напомнит о себе.

Ранее сообщалось, что снег и гололедица вернутся в Московский регион по прогнозу Гидрометцентра.