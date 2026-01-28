Прыжок веры: как лиса слышит и ловит мышей под полуметровым слоем снега

В Алексеевском лесопарке, расположенном на территории национального парка «Лосиный остров», зоологи обнаружили интересный пример поведения диких животных. Специалисты нашли так называемый «холодильник» — тайник, в котором лиса хранит свои пищевые запасы. Местонахождение тайника было определено по цепочке отпечатков лап на свежем снегу, пишет REGIONS.

Как пояснили эксперты, перед тем как сделать тайник, лиса активно занималась «мышкованием» — охотой на грызунов под снежным покровом. У этого хищника отличный слух, позволяющий точно определить местонахождение мыши под снегом. Существует два основных способа добычи: либо лисица высоко подпрыгивает и с силой падает на снег, чтобы оглушить добычу, либо начинает быстро раскапывать снег, следуя за звуком.

Когда снег становится слишком глубоким, и мышкование перестает быть эффективным, лиса переключается на более крупную добычу — зайцев или птиц. Поймав животное и насытившись, хищница не бросает остатки, а прячет их в укромных местах. Эти тайники, один из которых был найден в Балашихе, и называют природными «холодильниками». Подобное поведение демонстрирует высокий уровень адаптации диких животных к сложным зимним условиям и является важным инстинктом, помогающим им выживать в периоды, когда охота может быть неудачной.

