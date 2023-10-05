Псевдосъедобные: биолог из Подмосковья призвала не употреблять в пищу лесные грибы
Биолог Шехурдина призвала не употреблять в пищу лесные грибы
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Грибы сложно назвать полноценной пищей, считает биолог из Подмосковья Мария Шехурдина. Об этом сообщает РИАМО.
По словам специалиста, есть теория, согласно которой грибы являются псевдосъедобной пищей, поскольку они не полностью перевариваются в ЖКТ из-за большого содержания хитина.
«Также грибы препятствуют выделению желудочного сока, что осложняет усвоение полезных веществ не только из самих грибов, но и других продуктов, съеденных вместе с ними», — поделилась биолог.
Специалист считает, что грибы лучше покупать в магазинах, так как для торговых сетей они выращиваются в специальных условиях и пригодны для употребления в пищу. Речь идет о вешенках и шампиньонах, уточнила Шехурдина.
Если все же хочется набрать грибов в лесу, продолжила биолог, то лучше делать это подальше от дороги.
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