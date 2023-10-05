Псевдосъедобные: биолог из Подмосковья призвала не употреблять в пищу лесные грибы

Грибы сложно назвать полноценной пищей, считает биолог из Подмосковья Мария Шехурдина. Об этом сообщает РИАМО .

По словам специалиста, есть теория, согласно которой грибы являются псевдосъедобной пищей, поскольку они не полностью перевариваются в ЖКТ из-за большого содержания хитина.

«Также грибы препятствуют выделению желудочного сока, что осложняет усвоение полезных веществ не только из самих грибов, но и других продуктов, съеденных вместе с ними», — поделилась биолог.

Специалист считает, что грибы лучше покупать в магазинах, так как для торговых сетей они выращиваются в специальных условиях и пригодны для употребления в пищу. Речь идет о вешенках и шампиньонах, уточнила Шехурдина.

Если все же хочется набрать грибов в лесу, продолжила биолог, то лучше делать это подальше от дороги.

Ранее жителям Московской области рассказали, какие грибы можно собирать до заморозков.