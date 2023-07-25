Психбольной в Дагестане убил сожительницу, а после изрезал ее тело ножом

Как сообщили во вторник, 25 июля, в пресс-службе республиканского МВД, после содеянного мужчина после нанес ножевые ранения себе, но медикам удалось его спасти.

Как уточнили правоохранители, совершивший преступление мужчина не первый года состоит на учете в психдиспансере. В настоящее время он находится под присмотром медиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства женщины.

«В 15.57 в дежурную часть Лакского отдела от участкового уполномоченного полиции поступило телефонное сообщение о том, что … в селении Шовкра Лакского района в частном домовладении 29-летний мужчина убил 38-летнюю женщину, нанеся ей удар по голове тупым предметом. Позже мужчина нанес множественные проникающие ножевые ранения своей сожительнице», – приводит сообщение главка МВД Дагестана РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будут судить мужчину, инсценировавшего убийство супруги и детей под бытовой взрыв газа.