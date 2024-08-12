Психолог рассказал, почему нельзя сравнивать ребенка с папой

Фраза «ты весь в отца» чаще всего звучит из уст матери с негативным подтекстом. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала эксперт по коммуникациям и автор психологических комиксов Татьяна Василькова.

Хотя подобные сравнения могут иметь как негативный, так и позитивный контекст. К примеру, если мама говорит ребенку, что он такой же ленивый, как отец, то это способно серьезно повлиять на его дальнейшую жизнь.

Чадо может посвятить ее тому, чтобы доказать свою «хорошесть», что скажется на его взаимоотношениях с окружающими людьми и будущей второй половинкой.

Вместо этого мама должна помогать ребенку эмоционально сближаться с отцом, рассказывая о его талантах и особенностях. Это позволит ему сформировать положительный образ родителя. Другими словами, куда полезнее говорить малышу о том, что он такой же сильный или добрый, как его папа.

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