Психиатр раскрыл главную причину, по которой мужчины чаще становятся маньяками

У всех на слуху серийные убийства, совершенные Чикатило, Пичужкиным и другими мужчинами. Некоторые специалисты утверждают, что именно среди представителей сильного пола чаще встречаются маньяки.

Почему складывается такая тенденция, объяснил психиатр-нарколог психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко. По его словам, часто серийные преступления связаны с сексуальностью и агрессией.

«Мужчины в целом более агрессивны, чем женщины, из-за своего гормонального фона. К тому же их поведение часто социально поощряется», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Бойко, морально-этическая модель женщины в обществе такова: тихая, спокойная, занята семьей, детьми. От представителей сильного пола ждут совсем другого поведения.

«У мужчин гораздо чаще бывают различные сексуальные проблемы. Особенно у тех, кто в детстве подвергался не совсем адекватным действиям со стороны взрослых. Такие люди не могут полноценно реализовать свое желание и вынуждены прибегать к каким-то суррогатным вещам», — объяснил психиатр.

Собеседник пояснил, что такой мужчина боится завести нормальные сексуальные отношения с женщиной, у него нарастает напряжение, которое может приобретать уродливые формы. Если такое поведение остается безнаказанным, то это может привести к серийным преступлениям.

«В основе агрессии всегда лежат тревога и страх. Если нет нормальных отношений с женщиной, то человек, испытывая дискомфорт, вину, злость по отношению к себе, смещает агрессию с себя на другого», — подчеркнул Бойко.

Психиатр отметил, что женщинам, возможно, следовало бы внимательнее относиться к мужчинам, проявляющим к ним симпатию, стараться их понять, чтобы предотвратить агрессию по отношению к себе.

«Прирожденных маньяков крайне мало, в основном это люди, которые стали ими в результате раннего негативного воздействия. Необходимо помогать детям и подросткам решать их психологические проблемы», — заключил врач.

Ранее мы сообщали, что серийного убийцу из Барнаула поймали спустя 20 лет.