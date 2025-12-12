Психиатр развеял миф о существовании аллергии на определенных людей

Миллионы людей, страдающих от аллергии, знают своих «врагов» в лицо: пыльца, шерсть, цитрусы. Но что делать, если приступ чихания, слезотечения или кожный зуд начинается при встрече с определенным человеком — коллегой, родственником или партнером? Эксперты предупреждают: «аллергия на человека» в прямом смысле невозможна, однако психологическое состояние может выступать мощнейшим спусковым крючком для физиологических реакций. Об этом в беседе с RT рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

Если реакция возникает, по словам эксперта, ее причиной, скорее всего, является что-то материальное: парфюм, косметика, микрочастицы домашних питомцев на одежде собеседника.

Однако ключевой момент, на который обращает внимание психиатр, — это роль психики как модулятора. Стресс, хроническая тревога и сильные негативные эмоции оказывают прямое влияние на иммунную систему, делая ее более чувствительной и усиливая воспалительные процессы в организме.

«Реакция возникает только или значительно сильнее в присутствии конкретного человека или в ситуациях, связанных с психологическим дискомфортом, даже если физический аллерген присутствует в минимальном количестве. В спокойной обстановке или при контакте с тем же веществом от другого человека реакции может не быть», — отметил Кульгавчук.

Такая связь «ситуация — симптом» может быть важным сигналом психоневрологического неблагополучия. По словам эксперта, за этим могут стоять тревожные расстройства, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), когда контакт с человеком, ассоциирующимся с травмирующим опытом, запускает мощную физиологическую реакцию, маскирующуюся под аллергию. В этом случае классическое лечение антигистаминными препаратами будет бороться лишь со следствием, не затрагивая первопричину.

Психиатр называет психотерапию, особенно когнитивно-поведенческую (КПТ), ключевым и высокоэффективным методом помощи.

Ранее сообщалось, чем и кому опасна красная икра.