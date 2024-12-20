Психиатр Шуров пояснил, почему россияне устали от новогодних шоу

С приближением Нового года все больше жителей нашей страны жалуются на отсутствие праздничного настроения. Одной из причин стало однообразие новогодних телешоу. Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, почему интерес к традиционным программам падает и что с этим делать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на экранах ежегодно показывают рутинное повторение одних и тех же «Огоньков» и развлекательных программ с привычными лицами. Зрители в целом устали от этого однообразия, потому как им заранее известно, кто будет выступать и что именно покажут. В результате люди переключаются на другие каналы или вовсе находят альтернативные занятия.

Медик добавил, что телевидение должно пересмотреть подход к созданию праздничных шоу. Так, телепередачи не обязательно должны быть дорогими, однако они должны быть интересными и свежими, чтобы удерживать внимание зрителей.

Ранее сообщалось, что новогодние шоу оказались не нужны почти половине россиян.