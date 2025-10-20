Психиатрическая клиника в Челябинске решила зарегистрировать бренд «Кукух»

Челябинская психбольница № 1 решила официально закрепить за собой бренд «Кукух», подав соответствующую заявку в Роспатент. Об этом сообщили «Ленте.ру» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Название «Кукух» происходит от имени маскота медицинского учреждения — кукушки в белом халате. Как ранее пояснил главный психиатр региона Михаил Килозов, образ этой птицы традиционно ассоциируется с психиатрией, и врачи намерены использовать его для борьбы со стигматизацией заболеваний.

Изначально «Кукух» был единственным персонажем в роли главного врача, но, по информации издания KP.RU, концепция получила развитие. Теперь у больницы появилось целое «семейство» кукушек, каждая из которых представляет определенное отделение и направление работы клиники.

В случае одобрения заявки учреждение сможет легально использовать товарный знак «Кукух» в широком спектре медицинских услуг. В их числе — консультации, реабилитация, телемедицина, работа стационаров и даже услуги медсестер на дому.

