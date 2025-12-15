Психиатры подключились к помощи подростку, пырнувшему ножом учителя в Петербурге

В Петербурге после чудовищного инцидента в школе № 191, где девятиклассник нанес несколько ножевых ранений учительнице математики, а затем пытался покончить с собой, с несовершеннолетним обидчиком начали работу специалисты. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают экстренные службы, подросток находится в медицинском учреждении и с ним работает психиатр. По предварительной оценке, у школьника наблюдается шоковое состояние, сопровождающееся паническими атаками, что требует профессионального вмешательства. В настоящее время решается вопрос о его переводе в специализированную детскую психиатрическую больницу для проведения более глубокого обследования и оказания необходимой помощи.

Напомним, что инцидент произошел накануне. Ученик пришел в школу с холодным оружием и целенаправленно напал на педагога. Пострадавшая учительница была госпитализирована с несколькими ранениями, сейчас ее жизнь вне опасности. Мальчик пытался навредить себе, но ему помешали.

Вокруг мотивов случившегося пока нет ясности: одноклассники предполагают месть из-за неудовлетворительной оценки, но также есть версия о серьезных проблемах в семье подростка, которые могли стать триггером для его действий.

