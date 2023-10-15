«Психика закаляется»: боец СВО рассказал, как отрезал сослуживцу глаз

Психика солдата сильно отличается от психики обычных людей. За время боевых действий сердце будто бы затвердевает, и все ужасы происходящего начинают восприниматься спокойно. Боец с позывным Бабай раскрыл, какой страшный случай произошел на передовой.

Наш собеседник был среди штурмовиков, а это значит, что боец часто попадал в самое пекло. Сейчас он находится на лечении после тяжелых ранений: осколки разлетелись по брюшной полости, и мужчина едва выжил. Но есть у Бабая один товарищ, которому он однажды оказал первую помощь.

«Во время одного задания осколок залетел ему в щеку, а вылетел через глаз. В итоге глазное яблоко просто вывалилось со своего места и висело на «нитке». Как он орал! Но я отрезал эту «нитку» и испорченный глаз и обработал сослуживцу рану», — отметил Бабай.

Как сказал участник спецоперации, в тот момент ему не захотелось упасть в обморок и даже не стало дурно.

«Я уже насмотрелся на трупы и на разные виды ранений и просто перестал реагировать на такое. Психика закаляется, и ты уже просто делаешь свою работу. Сейчас этот парень тоже лечится, у него стоит стеклянный протез», — констатировал солдат в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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