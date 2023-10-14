«Вечером, когда немного стемнеет»: боец СВО рассказал, как правильно маскироваться
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Для бойца важно не только отважно сражаться, но и уметь хорошо замаскироваться. В зависимости от погоды, времени года и ландшафта солдаты прячутся по-разному. Боец с позывным Бах раскрыл, как он и его товарищи копали блиндажи и окопы.
По словам бойца, самое главное — аккуратность и тишина. Именно поэтому копание окопов и траншей происходит, в основном, лежа траве.
«Мы ложились и начинали подкапывать, потом уже получали «лежку». Каждый копал под себя, под свой рост и размер. Чтобы быть менее заметными, мы начинали это делать вечером, когда немного стемнело. Был у нас момент на «передке»: там ребята, кого отправили первыми, начинали копать на всех, потом другая смена заезжала и продолжала работу», — отметил Бах.
Блиндажи солдаты копают любыми подручными средствами, продолжил доброволец СВО. Все зависит от ландшафта местности.
«Если есть пригорок, то можно и привстать. Еще зависит от сезона. Осенью тяжелей, чем летом. За ночь земля подмерзает — неудобно. Очень обидно, когда ты выкопаешь окоп наполовину, и пойдет дождь. Приезжаешь мокрый. Ведь если ливень пойдет, заливает, если еще отводы не успевали сделать», — сказал солдат в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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