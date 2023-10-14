«Вечером, когда немного стемнеет»: боец СВО рассказал, как правильно маскироваться

«Мы ложились и начинали подкапывать, потом уже получали «лежку». Каждый копал под себя, под свой рост и размер. Чтобы быть менее заметными, мы начинали это делать вечером, когда немного стемнело. Был у нас момент на «передке»: там ребята, кого отправили первыми, начинали копать на всех, потом другая смена заезжала и продолжала работу», — отметил Бах.