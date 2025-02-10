Психолог Аныкина рассказала, когда стоит перестать переодеваться при детях

Единого правила о том, до какого возраста можно переодеваться при детях, нет. По словам детского психолога Александры Аныкиной, отношение к телу и степени его закрытости индивидуальны для каждой семьи и зависят от убеждений, установок и даже религиозных взглядов родителей. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в возрасте от полутора до трех-четырех лет ребенок активно интересуется телом, изучает его и задает вопросы, поэтому важно не делать из тела тайну, а напротив, объяснять, как оно устроено, и показывать, что это естественно и прекрасно.

По мнению эксперта, к пяти годам у детей появляется чувство стыда, и они начинают просить закрыть дверь в туалет или ванную, что должно послужить сигналом для родителей, что переодеваться при ребенке иного пола не стоит.

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