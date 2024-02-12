Психолог Аванесова рассказала, какие признаки выдают мужчину-абьюзера

Манипулятивные личности проявляются не сразу, и в этом, пожалуй, их главная опасность. Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в беседе с RuNews24.ru объяснила, как не угодить в ловушку к абьюзеру и определить наклонности к насилию по определенным «красным флажкам».

По словам специалиста, мужчины-абьюзеры первое время ведут себя очень галантно. Он будет удивлять, очаровывать, заботиться: делать все, чтобы женщина стала его. Даже использовать выдуманные истории, которые давят на жалость.

На людях такие мужчины обычно приветливы и спокойны. О таких говорят «никогда бы не подумала, что он способен на это». Главная опасность раскрывается, когда таким персонам начинают отказывать. Тогда случиться может что угодно, даже принуждение и изнасилование.

«Сначала контроль может преподноситься как забота: «Чтобы дома была во столько-то, я волнуюсь». Позже можно услышать такие фразы: «Я не хочу, чтобы ты общалась с этими подругами, мне не нравится их образ жизни, как они одеваются» и другое. Мужчина убеждает не общаться с родителями, родственниками, начинает обрубать все связи, чтобы потом женщине не к кому было обратиться за помощью», — объяснила психолог.

Перейти все может в очень серьезную стадию, когда мужчина проявляет нездоровую ревность, заставляет женщину бросить работу, обосновав это тем, что сам обеспечит их. Однако на самом деле это приводит к полной зависимости от абьюзера, включая финансовую. Контролировать такие люди любят все: от внешнего вида, до речи и поведения жертвы.

Попытки вырваться из таких отношений часто приводят женщину к тому, что она винит в произошедшем себя. Психолог советует бежать из таких отношений, особенно если начались случаи побоев и давления. Помогают часто близкие или кризисные центры.

Лия Аванесова отметила, что бывают и женщины-абьюзеры, хотя их куда меньше. Они больше ориентированы на психологическое давление, которое проявляется гиперопекой, обесцениванием достижений мужчины, колкостями в адрес возлюбленного при посторонних, шантажом, попытками захватить власть так, чтобы жертва подчинялась беспрекословно. Физическое насилие проявляется не так активно со стороны женщин, но случаи тоже бывают.

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