Психолог Авдеева рассказала о главных трудностях российских семей

По словам специалиста, важным и достаточно проблемным остается жилищный вопрос. Семьи не всегда могут получить отдельную жилплощадь. Это в том числе влияет на желание молодых россиян заводить детей. Жизнь отдельно от старшего поколения — это не только российская модель, но и восточная. Родители, как правило, не замыкают жизнь на детях, но и не слишком отдаляются.

Еще одной проблемой Авдеева считает низкую вовлеченность отца в воспитание детей. Так или иначе, все завязано на материальном факторе. Именно по этой причине государство постоянно вводит льготы и возможности для семейных пар или молодых людей, которые только планируют расширить семью. Пока статистика остается печальной: средний возраст вступления в брак перевалил за 25 лет.

Плюсы психолог тоже наблюдает. По ее словам, часто партнеры приходят с запросами о поведении, спрашивают, как вести себя с половинкой или ребенком, стараются решить трудную ситуацию с вовлечением специалиста. По мнению Авдеевой, развивается здоровая тенденция. Однако процесс медленный, и процент развода остается по-прежнему высоким.

«Статистика разводов достаточно стабильная и действительно удручающая — более 600 тыс. в год. Я объясняю такое положение дел прежде всего легкомысленным отношением к браку и разводу. У многих людей распространено представление о том, что смена спутников жизни является совершенно нормальным явлением», — отметила Авдеева.

Специалист отметила, что Россия сохраняет за собой традиционные ценности, меняя их в лучшую сторону. Пары чаще стали консультироваться, снижать градус эмоционального напряжения, проявлять меньше агрессии и стараются сохранить брак. Западу до этого еще далеко, ведь там сосредоточились на экспериментах с форматами отношений.

Ранее сообщалось, что более тысячи многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года.