Психолог Байда перечислила ключевые опасности служебных романов

По словам психолога Елены Байда, служебные романы значительно уменьшают работоспособность сотрудников. Об этом сообщило NEWS.ru.

Она уточнила, что многие крупные организации вводят этический кодекс, запрещающий иметь на работе личные отношения и родственные связи. Так, служебные романы приводят к смещению должностных ролей, эмоциональным помехам, сплетням и конфликтам в коллективе.

По мнению эксперта, на первом плане оказываются роли мужчины и женщины вместо начальник— подчиненный или коллега — коллега, что чревато решениями, которые противоречат интересам компании.

Она добавила, что также чужие отношения всегда вызывают живой интерес у коллег и становятся темой для обсуждения, при этом бывают ситуации, когда отдельные коллеги могут отравлять жизнь влюбленным.

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