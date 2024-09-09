Россиян могут обязать идти к психологу до развода

В Государственную Думу внесен новый законопроект, направленный на регулирование процедуры разводов в России. Его разместили в электронной базе ГД.

Согласно документу, пары, имеющие несовершеннолетних детей или столкнувшиеся с несогласием одного из супругов на расторжение брака, будут обязаны пройти предварительные консультации у семейного психолога.

Действующее законодательство уже предусматривает меры по примирению супругов, в том числе назначение соответствующего срока в пределах трех месяцев. Однако новый законопроект уточняет и дополняет их.

Вероятно, введение обязательных консультаций у психолога позволит снизить уровень разводов в России, особенно в тех случаях, когда распад семьи может негативно отразиться на несовершеннолетних детях.

Ранее Верховный суд признал нелегальным переоформление квартир на родственников при разводе.