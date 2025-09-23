Суд вынес приговор женщине за мат и публичное унижение сотрудника полиции

В Пуровском районе ЯНАО вынесен приговор местной жительнице, оскорбившей сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел в июне в поселке Ханымей на парковке возле здания скорой медицинской помощи, где женщина публично, с применением нецензурной лексики, унизила инспектора по делам несовершеннолетних в присутствии других граждан.

Прокуратура Пуровского района поддержала государственное обвинение, и суд назначил виновной наказание в виде 100 часов обязательных работ. Назначенное наказание соответствует санкции статьи 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Приговор вступил в законную силу.

