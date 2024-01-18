Психолог Береза нашла подозреваемую в убийстве матери из-за наследства на 1 млрд рублей

62-летняя Наталья Береза при жизни была главой Русского культурного центра в Монако и водила дружбу со многими бизнесменами. Однако в январе ее тело обнаружили в квартире на Хамовниках: страшную находку сделала ее 26-летняя дочь. Полагают, что Береза-старшая отравилась таблетками с кучей побочных эффектов.Такие продают только по рецепту.

Старшая наследница предпринимательницы была в шоке от трагедии. 41-летняя Евгения Береза является известным психологом и экс-супругой замминистра природных ресурсов Рината Гизатуллина.

Только позже у женщины появилась пугающая версия о произошедшем. Оказалось, что незадолго до смерти ее мать завещала всю недвижимость младшей дочке. К тому же, Евгения не верит в версию с таблетками, где есть несостыковка.

«Препараты такого типа медики женщине не выписывали и не рекомендовали. Не исключено, что кто-то мог незаметно для Натальи подмешивать вещества ей в еду или напитки», — отметили журналистам в правоохранительных органах.

Евгения Береза подозревает в убийстве матери младшую сестру. В полицию она отдала соответствующее обращение. Женщина реже общалась с матерью, но ее родственница всегда была рядом. Мотив мог быть простым и корыстным: девушка не работала, а сидела на шее у мамы. При этом наследство оценивается в миллиард рублей, если не больше. Речь про четыре московские квартиры, две дачи под столицей и одну виллу в Ницце. Самая дорогая квартира семьи в Москве уже находится на продаже.

Подозрительным стало и то, что младшая наследница улетела во Францию: следователи пока не смогли с ней пообщаться по делу о причинении смерти по неосторожности. Не исключено, что дело переквалифицируют на более тяжкую статью — «Убийство».

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тулы пытался убить свою нелюбимую тещу.