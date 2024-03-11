Психолог Бетанова рассказала о судьбе девочек, брошенных матерью

Доцент кафедры психологии Светлана Бетанова в беседе с RuNews24.ru рассказала, как одиночество сказывается на мировоззрении и дальнейшей жизни девочек.

Первый контакт с миром и впечатления ребенку дает мать. Она служит «мостом» между внутренним миром и внешним. В случае если она бросает свою дочь, то это негативно сказывается на ее дальнейшей жизни. Ей труднее реагировать на внешний мир, сложнее его изучать и социализироваться.

По словам психолога Бетановой, у девочки, выросшей без матери, сформирует обида, которую она начнет проецировать на других. В результате получится человек с «тяжелым характером», обиженный, ищущий постоянной защиты, которой ей не хватило в детстве от матери.

«Если мама оставила девочку, когда та была маленькой, то это, скорее всего, никак не повлияет на ее будущую профессиональную карьеру. А если она осталась без матери в подростковом возрасте, то может сознательно доказывать самой себе, что она на многое способна. Такая мотивация способна привести к карьерному росту», — полагает собеседница издания.

Отношения такой девочки в будущем могут сложиться по двум путям: либо она ищет материнской защиты и помощи у свекрови, либо наоборот, избегает плотного общения со старшим поколением и признания их авторитета.

Психолог рассказала, что брошенным девочкам нужно как можно быстрее находить приемную семью, где она получит необходимое материнское внимание.

Ранее сообщалось, что психолог высказался об информационном просвещении детей на тему поведения с мошенниками.