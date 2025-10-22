Психолог Билык назвал причины разводов пар после рождения ребенка

Первый год жизни ребенка становится серьезным испытанием для многих молодых пар, нередко приводя к разводу. Психолог Роман Билык в эфире телеканала «Крым 24» объяснил , что корень проблемы кроется в психологической неподготовленности супругов к кардинальным переменам.

По его словам, с появлением младенца привычная модель отношений рушится, и каждому приходится осваивать новые социальные роли. Девушка становится матерью, а мужчина — отцом, что требует перестройки всего образа жизни и приоритетов. Особенно остро кризис проявляется в первые месяцы, когда женщина вынуждена посвящать все силы уходу за новорожденным. Мужчина в этой ситуации часто начинает чувствовать себя забытым и лишним, что порождает взаимное непонимание и напряжение.

Выходом из ситуации, по мнению эксперта, могли бы стать обязательные подготовительные курсы для будущих родителей. Они помогли бы парам заранее осознать предстоящие трудности и научиться распределять роли в новой семейной конфигурации.

Он резюмировал, что сохранение брака в этот сложный период зависит не столько от чувств, сколько от готовности супругов к осознанному родительству и взаимной поддержке в момент жизненного перелома.

Ранее психолог рассказала о последствиях домашнего насилия для детей.