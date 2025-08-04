Психолог рассказала о последствиях домашнего насилия для детей

В российских семьях наиболее частыми жертвами физического насилия становятся женщины, однако, по словам психолога фонда «Мамины руки» Яны Кузнецовой, агрессия, направленная на матерей, оказывает травмирующее воздействие и на детей.

Неблагоприятная обстановка и жестокость, очевидцами которой они становятся, могут привести к проблемам с психикой и воспроизведению аналогичной модели поведения в будущих взаимоотношениях.

Ольга поделилась с «Лентой.ру», что пристрастие супруга к азартным играм привело к тому, что он вымещал злость на ней, обвиняя в провокации. Несмотря на отсутствие прямого физического насилия по отношению к детям, они неоднократно были свидетелями его жестокого обращения с матерью. Однажды, по ее словам, он избил ее до госпитализации прямо на глазах у детей.

Вследствие пережитого дети Ольги начинали испытывать панику и плакать при виде людей, напоминающих их отца, и боялись покидать дом без матери. После разрыва с мужем им потребовалась психологическая помощь для преодоления травм.

Надежда, другая собеседница издания, рассказала, что ее сын был свидетелем избиений. Даже после развода бывший муж поднимал на нее руку и настраивал ребенка против нее.

Яна Кузнецова подчеркивает, что домашнее насилие влияет на детей, даже если оно не направлено непосредственно на них. По ее словам, ребенок, наблюдающий за избиением матери, испытывает чувство беспомощности и бессилия.

Такие дети в дальнейшем могут стать либо жертвами, либо агрессорами, в зависимости от окружающих их сильных или слабых личностей. Психолог также отметила, что дети из семей, где практиковалось домашнее насилие, иногда полностью отказываются от создания собственной семьи.

Ранее сообщалось, что жительницу Урала обвинили в убийстве двухмесячной дочери.