Психолог Билык пояснил важность введения в вузах курса подготовки к родительству

Практикующий психолог и отец Роман Билык выступил с инициативой введения в российских университетах обязательного курса для будущих родителей. Свое предложение он озвучил в эфире телеканала «Крым 24», подчеркнув необходимость пилотного запуска программы для оценки различных форматов и их эффективности.

Эксперт убежден, что осознанное родительство требует специальной подготовки. Многие молодые пары оказываются не готовы к кардинальным изменениям после рождения ребенка, что часто приводит к кризису в отношениях. Такой образовательный курс позволил бы заранее ознакомить студентов со всеми предстоящими трудностями и психологическими особенностями жизни с младенцем.

По мнению Билыка, эта мера могла бы стать действенным инструментом для укрепления семейных ценностей и снижения количества разводов среди молодых семей. Когда партнеры понимают, что их ожидает на новом жизненном этапе, им проще адаптироваться к изменениям и сохранить взаимопонимание.

По его словам, образовательная инициатива направлена на формирование более ответственного подхода к созданию семьи. Реализация этого проекта на государственном уровне могла бы заложить основу для профилактики семейных кризисов, связанных с рождением первенца.

