Психолог Бирарова пояснила опасность ночного шопоголизма

Она уточнила, что в целом шопоголизм всегда закрывает какую-либо внутреннюю потребность: высокий уровень пустоты, нарушенный гормональный фон или эмоциональный спектр. А в ночное время психика человека допускает то, чего не допускает днем. Так, наличие мелатонина в организме человека в определенной степени успокаивает нервную систему, поэтому человеку в это время суток легче позволить больше, чем нужно.

По мнению эксперта, справиться с ночным шопоголизмом можно с помощью следующего алгоритма действий. Так, сначала нужно найти причину проблемы, поставить себе напоминание на ночное время с 22:00 до 23:00, что все покупки совершаются завтра утром, также зафиксировать эмоции, толкающие на спонтанные покупки и смотреть, какими действиями можно перекрыть деструктивное поведение, и, наконец, дать себе запечатывающее действие.

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