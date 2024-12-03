Психолог Булгакова перечислила правила ответов на вопросы о зарплате

По словам психолога Екатерины Булгаковой, на вопросы о зарплате лучше всего отшучиваться. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что также можно сделать акцент на удовлетворенности вроде того, что она соответствует рыночным стандартам для моей позиции и опыта.

По мнению эксперта, вопросы о зарплате являются одними из наиболее чувствительных, нередко это становится любимой темой или поводом для сплочения. Тем не менее в большинстве культур вопросы о финансовом положении считаются неуместными и нарушающими личные границы.

Она уточнила, что человек может оказаться в неловком положении ив связи с разницей доходов с собеседником.

Ранее рекрутер Быханов пояснил минусы серой зарплаты.